Опрос по выбору места для храма в Екатеринбурге признан состоявшимся

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге 28 тыс. 18 человек приняли участие в голосовании за место для строительства храма святой Екатерины по данным на 12:00 по местному времени (10:00 по Москве) воскресенья, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе горизбиркома.

Как уточнил собеседник агентства, это 2,58% екатеринбуржцев.

Участниками голосования должны были стать не менее 1% жителей города, или 10,8 тыс. избирателей, чтобы опрос был признан состоявшимся.

Ранее сообщалось, что жители города выбирают одну из двух площадок: участок земли на улице Горького, 17 (здание бывшего Приборостроительного завода) и берег пруда за Макаровским мостом.

Подсчет голосов состоится 14 октября.

В середине мая в центре Екатеринбурга прошли массовые акции протеста против строительства храма в сквере на Октябрьской площади у Драмтеатра. Позже власти города заявили о готовности провести опрос горожан, а епархия отказалась от идеи строить собор в сквере. 24 сентября депутаты гордумы Екатеринбурга проголосовали за назначение опроса о месте строительства храма на 13 октября.