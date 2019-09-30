В Екатеринбурге в пятый раз отказали в референдуме о статусе сквера, где хотели строить храм

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Избирательная комиссия Екатеринбурга в понедельник в пятый раз отказала в регистрации инициативной группы для проведения референдума по статусу земли в сквере, где планировали строить храм Святой Екатерины, против чего протестовали местные жители, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе горизбиркома.

На сайте комиссии уточняется, что в поданных ей документах обнаружено несоблюдение закона.

Ранее избирком Екатеринбурга уже четыре раза отказывал инициативной группе в проведении референдума по статусу участка в сквере на Октябрьской площади. Ранее этот участок из-за планируемой стройки храма получил статус земли религиозного назначения. Позже местная епархия отказалась строить церковь на этом месте, но земля в "общее пользование" так и не вернулась.

В середине мая жители Екатеринбурга проводили в центре города массовые акции против строительства храма в сквере у Драмтеатра. Власти города уже были готовы провести опрос по поводу строительства храма, но епархия передумала строить его на этом месте.

24 сентября депутаты гордумы Екатеринбурга проголосовали за проведение опроса о месте строительства храма 13 октября. Жителям предложат выбрать из двух площадок: участка на улице Горького, 17 (здание бывшего Приборостроительного завода) и берега пруда за Макаровским мостом.

Опрос планируется провести с 8 до 20 часов на 51-м участке, списки горожан заранее составлять не будут. Подсчет голосов состоится на следующий день - 14 октября. Опрос признают состоявшимся, если в нем примут участие от 1% жителей города - 10,8 тыс. человек.