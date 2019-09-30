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В Екатеринбурге в пятый раз отказали в референдуме о статусе сквера, где хотели строить храм

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Избирательная комиссия Екатеринбурга в понедельник в пятый раз отказала в регистрации инициативной группы для проведения референдума по статусу земли в сквере, где планировали строить храм Святой Екатерины, против чего протестовали местные жители, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе горизбиркома.

На сайте комиссии уточняется, что в поданных ей документах обнаружено несоблюдение закона.

Ранее избирком Екатеринбурга уже четыре раза отказывал инициативной группе в проведении референдума по статусу участка в сквере на Октябрьской площади. Ранее этот участок из-за планируемой стройки храма получил статус земли религиозного назначения. Позже местная епархия отказалась строить церковь на этом месте, но земля в "общее пользование" так и не вернулась.

В середине мая жители Екатеринбурга проводили в центре города массовые акции против строительства храма в сквере у Драмтеатра. Власти города уже были готовы провести опрос по поводу строительства храма, но епархия передумала строить его на этом месте.

24 сентября депутаты гордумы Екатеринбурга проголосовали за проведение опроса о месте строительства храма 13 октября. Жителям предложат выбрать из двух площадок: участка на улице Горького, 17 (здание бывшего Приборостроительного завода) и берега пруда за Макаровским мостом.

Опрос планируется провести с 8 до 20 часов на 51-м участке, списки горожан заранее составлять не будут. Подсчет голосов состоится на следующий день - 14 октября. Опрос признают состоявшимся, если в нем примут участие от 1% жителей города - 10,8 тыс. человек.

Протесты против строительства храма в Екатеринбурге

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В сентябре 2018 года участники заседания архитектурно-градостроительного совета проголосовали за то, чтобы на Октябрьской площади, где в настоящее время находится сквер, построить собор святой великомученицы Екатерины.Некоторые жители города высказывались против этого. Инициативная группа подавала заявку в избирком по проведению референдума о строительстве храма, однако получила отказ.Первая акция прошла на Октябрьской площади в центре Екатеринбурга 13 мая. Люди, взявшись за руки, водили хороводы и скандировали "Мы за сквер!". Акция продолжалась до утра вторника.Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил сторонам перейти к переговорам. Во вторник 14 числа жители Екатеринбурга снова вышли протестовать против строительства храма на этом месте. К скверу были подтянуты три машины ОМОНа, несколько машин патрульно-постовой службы, ДПС, скорая помощь.Ранее министерство общественной безопасности Свердловской области призвало екатеринбуржцев отказаться от участия в несогласованных протестах и предупредило об ответственности за такие действия.К вечеру вторника примерно две трети сквера перекрыто забором, одна треть заполнена людьми. Некоторые пришли митинговать с пледами.Протестующие писали на листах формата А4 записки против строительства храма на этом месте и приклеивали их к забору.Забор по периметру будущей стройки, который активисты во время предыдущей акции протеста в понедельник повалили на траву, стоит на месте. В одном месте часть забора завалили, но охрана быстро подняла его. Вдоль забора дежурят сотрудники полиции и частного охранного предприятия. Три человека попали в больницы после акции протеста. Акция завершилась около двух часов ночи 15 мая, было задержано около двух десятков человек (по другим данным - до 28 человек, среди которых трое подростков).
В сентябре 2018 года участники заседания архитектурно-градостроительного совета проголосовали за то, чтобы на Октябрьской площади, где в настоящее время находится сквер, построить собор святой великомученицы Екатерины.Некоторые жители города высказывались против этого. Инициативная группа подавала заявку в избирком по проведению референдума о строительстве храма, однако получила отказ.
Екатеринбург

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