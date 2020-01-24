Глава Свердловского ГУ МВД пообещал довести до суда дела о беспорядках из-за храма

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Глава ГУ МВД Свердловской области Александр Мешков пообещал довести до суда уголовные дела, возбужденные в связи с протестами против строительства храма в сквере у Драмтеатра в Екатеринбурге. На пресс-конференции в пятницу он сказал, что в делах есть фигуранты, но не назвал их.

"Прежде чем будем направлять в суд, проводим достаточно большой комплекс следственных мероприятий. Поэтому это требует особого внимания. Но, безусловно, оно будет доведено, и те, кто, виновен, будут привлечены к ответственности", - сказал он.

В июне стало известно, что в отношении участника протестов Станислава Мельниченко возбудили уголовное дело об оскорблении представителя власти (ст.319 УК). Затем в "Интерфакс" поступили запросы следователей на видеозаписи или фотографии событий в сквере в ночь на 14 и на 15 мая. Из этих материалов следовало, что полиция расследует не меньше двух уголовных дел о хулиганстве с применением оружия а этих акциях. В сентябре Мельниченко был приговорен к исправительным работам.

Мешков считает, что из майских протестов все, в том числе "коллеги из органов власти" должны сделать выводы и понять, "что произошло и почему так случилось".

Он отметил, что екатеринбуржцы очень любят свой город и остро воспринимают все касающиеся его события. "Когда город принимал это решение, все-таки храм - это не строительство супермаркета или развлекательного центра. Наверное, недооценили. Вот вам и результат. Мы все-таки живем в достаточно демократичном государстве, на мой взгляд, и, все-таки мнение народа надо учитывать", - добавил он.

В мае в Екатеринбурге прошли массовые акции протеста против строительства храма святой Екатерины в сквере Октябрьской площади у Драмтеатра. Было задержано около ста человек, более 30 подверглись административному аресту. Также были возбуждены уголовные дела.

По предложению президента Владимира Путина власти Екатеринбург провели в октябре опрос, чтобы выяснить мнение горожан по поводу места для возведения храма. Екатеринбургская епархия отказалась от идеи строить собор в сквере. Опрос показал, что большинство поддерживает строительство на месте бывшего приборостроительного завода.

Генерал-майор полиции Александр Мешков возглавил ГУ МВД по Свердловской области в сентябре 2019 года. До этого он около двух лет руководил ГУ МВД Астраханской области.