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Глава Свердловского ГУ МВД пообещал довести до суда дела о беспорядках из-за храма

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Глава ГУ МВД Свердловской области Александр Мешков пообещал довести до суда уголовные дела, возбужденные в связи с протестами против строительства храма в сквере у Драмтеатра в Екатеринбурге. На пресс-конференции в пятницу он сказал, что в делах есть фигуранты, но не назвал их.

"Прежде чем будем направлять в суд, проводим достаточно большой комплекс следственных мероприятий. Поэтому это требует особого внимания. Но, безусловно, оно будет доведено, и те, кто, виновен, будут привлечены к ответственности", - сказал он.

В июне стало известно, что в отношении участника протестов Станислава Мельниченко возбудили уголовное дело об оскорблении представителя власти (ст.319 УК). Затем в "Интерфакс" поступили запросы следователей на видеозаписи или фотографии событий в сквере в ночь на 14 и на 15 мая. Из этих материалов следовало, что полиция расследует не меньше двух уголовных дел о хулиганстве с применением оружия а этих акциях. В сентябре Мельниченко был приговорен к исправительным работам.

Мешков считает, что из майских протестов все, в том числе "коллеги из органов власти" должны сделать выводы и понять, "что произошло и почему так случилось".

Он отметил, что екатеринбуржцы очень любят свой город и остро воспринимают все касающиеся его события. "Когда город принимал это решение, все-таки храм - это не строительство супермаркета или развлекательного центра. Наверное, недооценили. Вот вам и результат. Мы все-таки живем в достаточно демократичном государстве, на мой взгляд, и, все-таки мнение народа надо учитывать", - добавил он.

В мае в Екатеринбурге прошли массовые акции протеста против строительства храма святой Екатерины в сквере Октябрьской площади у Драмтеатра. Было задержано около ста человек, более 30 подверглись административному аресту. Также были возбуждены уголовные дела.

По предложению президента Владимира Путина власти Екатеринбург провели в октябре опрос, чтобы выяснить мнение горожан по поводу места для возведения храма. Екатеринбургская епархия отказалась от идеи строить собор в сквере. Опрос показал, что большинство поддерживает строительство на месте бывшего приборостроительного завода.

Генерал-майор полиции Александр Мешков возглавил ГУ МВД по Свердловской области в сентябре 2019 года. До этого он около двух лет руководил ГУ МВД Астраханской области.

Протесты против строительства храма в Екатеринбурге

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В сентябре 2018 года участники заседания архитектурно-градостроительного совета проголосовали за то, чтобы на Октябрьской площади, где в настоящее время находится сквер, построить собор святой великомученицы Екатерины.Некоторые жители города высказывались против этого. Инициативная группа подавала заявку в избирком по проведению референдума о строительстве храма, однако получила отказ.Первая акция прошла на Октябрьской площади в центре Екатеринбурга 13 мая. Люди, взявшись за руки, водили хороводы и скандировали "Мы за сквер!". Акция продолжалась до утра вторника.Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил сторонам перейти к переговорам. Во вторник 14 числа жители Екатеринбурга снова вышли протестовать против строительства храма на этом месте. К скверу были подтянуты три машины ОМОНа, несколько машин патрульно-постовой службы, ДПС, скорая помощь.Ранее министерство общественной безопасности Свердловской области призвало екатеринбуржцев отказаться от участия в несогласованных протестах и предупредило об ответственности за такие действия.К вечеру вторника примерно две трети сквера перекрыто забором, одна треть заполнена людьми. Некоторые пришли митинговать с пледами.Протестующие писали на листах формата А4 записки против строительства храма на этом месте и приклеивали их к забору.Забор по периметру будущей стройки, который активисты во время предыдущей акции протеста в понедельник повалили на траву, стоит на месте. В одном месте часть забора завалили, но охрана быстро подняла его. Вдоль забора дежурят сотрудники полиции и частного охранного предприятия. Три человека попали в больницы после акции протеста. Акция завершилась около двух часов ночи 15 мая, было задержано около двух десятков человек (по другим данным - до 28 человек, среди которых трое подростков).
В сентябре 2018 года участники заседания архитектурно-градостроительного совета проголосовали за то, чтобы на Октябрьской площади, где в настоящее время находится сквер, построить собор святой великомученицы Екатерины.Некоторые жители города высказывались против этого. Инициативная группа подавала заявку в избирком по проведению референдума о строительстве храма, однако получила отказ.
Свердловская область МВД Екатеринбург

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