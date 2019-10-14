Фигурантом "дела 27 июля" стал москвич из сюжета РЕН ТВ

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники Следственного комитета утром провели обыск дома у участника общественного проекта "Декоммунизация" Дэнни Кулинича, задержали его и увезли на допрос по делу о массовых беспорядках 27 июля в Москве, сообщила координатор "Правозащиты Открытки" Валентина Дехтяренко. В июле РЕН ТВ представил Кулинича как вероятного организатора несогласованной акции.

В сюжете телеканала имя Кулинича не называли, но были показаны записи с ним. Он был представлен, как "парень в белой рубашке, который весь день шел во главе колонны раздавал команды и, очень похоже, сам их получал, сверяясь с сообщениями в телефоне".

По словам Дехтяренко, обыск был очень быстрым и сумбурным, оперативники сообщили, что увезут Кулинича в управление СК в Басманном, адвокат "Правозащиты Открытки" там его не нашел и продолжает искать.

Брат Дэнни Кулинича Всеволод сказал "Медиазоне", что обыск проводили около десяти силовиков. Они обыскали в доме полки и двери и составили протокол об изъятии.

Дехтяренко добавила, что сейчас правозащитники ищут еще четырех человек, об обысках и задержаниях которых появились сообщения в соцсетях и СМИ.

Участника акции 10 августа Андрея Баршая задержали после обысков, сообщила "ОВД-Инфо" его мать Елена Баршай. По ее словам, обыск проводили по делу о массовых беспорядках и у ее сына забрали паспорт, военный билет и телефон. Где он находится и в каком статусе, неизвестно.

Ранее Баршая привлекли к административной ответственности за нарушение порядка проведения массовых акций 10 августа. 14 октября Мосгорсуд должен был рассматривать апелляцию на это решение.

Также сообщалось об обысках по "московскому делу" прошли у Владимира Емельянова, Максима Мартинцева и Егора Лесных.

Дело о массовых беспорядках в Москве возбудили после несогласованной акции 27 июля в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. В этот день, а также в день несогласованной акции 3 августа в центре города каждый раз были задержаны больше тысячи человек. К организаторам акций московские предприятия подали иски о компенсациях за понесенные убытки из-за перекрытия улиц полицией. Полиция и прокуратура также хотят взыскать с них расходы за дополнительную работу.

10 августа на проспекте Академика Сахарова прошел согласованный митинг, однако некоторые активисты после него предложили прогуляться к администрации президента на Старой площади, и это также вызвало волну задержаний.

По делу были задержаны около полутора десятков человек. Семь из них, в том числе не участвовавший в акциях блогер Владислав Синица, были признаны виновными и получили различные сроки. Актер Павел Устинов получил год условно. В отношении еще шестерых дела были закрыты. Еще пять человек остаются в СИЗО, под домашним арестом или под подпиской о невыезде.

Новых задержаний по делу не было с сентября, пока 1 октября источник "Интерфакса" не сказал, что больше послаблений фигурантам "московского дела" не будет.