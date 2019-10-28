Суд 1 ноября рассмотрит иск ФБК к Минюсту из-за статуса иноагента

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Замоскворецкий суд Москвы 1 ноября в 9:20 утра начнет рассматривать иск Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального к Минюсту. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

ФБК потребовал признать незаконным внесение фонда в реестр НКО-иностранных агентов и попросил суд обязать Минюст исключить организацию из этого перечня. Фонд также попросил истребовать к министерства материалы о включении ФБК в реестр иноагентов.

Иск был подан в суд в середине октября.

Минюст признал ФБК иностранным агентом 9 октября после проверки. Проверка выявила, что на счета фонда из Испании и США поступили платежи, следовательно, он получал иностранное финансирование.

Счета фонда заблокированы с августа в связи с уголовным делом об отмывании. Директор ФБК Иван Жданов ранее говорил, что на заблокированный счет действительно пришли деньги из Испании, но вернуть их фонд не может из-за блокировки. Он предположил, что эти поступления были провокацией.

ФБК был зарегисттирован в 2011 году. Организация проводит антикоррупционные расследования, а также занимается проектами "РосПил", "РосЯма", "РосВыборы" и другими. Фонд работает за счет пожертвований, в 2018 году он получил 58 млн рублей.