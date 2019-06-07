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Сторонники Навального вновь не смогли зарегистрировать свою партию

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU -Министерство юстиции РФ ожидаемо отказало сторонникам оппозиционера Алексей Навального в официальной регистрации партии "Россия будущего", поскольку это наименование уже использовано другой политической структурой, говорится в сообщении пресс-службы ведомства, поступившем в пятницу в "Интерфакс".

31 мая Минюст внес в список политических партий новую организацию - "Политическая партия "Россия будущего", это название получила бывшая "Партия свободных граждан", председателем которой является 38-летний Александр Зорин.

Ранее сайт Навального сообщал, что Минюст перерегистрировал "Партию свободных граждан" как партию "Россия будущего" - под наименованием, которое предполагалось для партии оппозиционера, и документы о регистрации которой были поданы в Минюст в середине мая.

В связи с этим, отмечала оппозиция, Минюст вынесет отказ в регистрации партии Навального, поскольку политические партии не могут называться одинаково.

Соратники Навального с 2012 года предпринимают попытки зарегистрировать свою партию под разными наименованиями ("Народный альянс", "Партия прогресса", "Россия будущего"), однако каждый раз получают отказ Минюста либо из-за ошибок в оформлении документов, либо потому, что под этими названиями уже зарегистрированы другие партии.

Алексей Навальный

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