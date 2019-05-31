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Минюст зарегистрировал партию с названием, ранее выбранным сторонниками Навального

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Министерство юстиции внесло в список политических партий новую организацию - политическую партию "Россия будущего". Это название получила бывшая "Партия свободных граждан".

Новая политическая структура пополнила обновленный Список политических партий на сайте Минюста, имеющих право принимать участие в выборах.

Согласно представленным документам, председателем федерального совета партии значится 38-летний Александр Зорин, возглавлявший прежде "Партию свободных граждан".

Ранее сайт Навального сообщал, что Минюст перерегистрировал "Партию свободных граждан" как партию "Россия будущего" - под наименованием, которое предполагалось для партии оппозиционера, и документы о регистрации которой были поданы в Минюст в середине мая.

В связи с этим, отмечала оппозиция, Минюст вынесет отказ в регистрации партии Навального, поскольку политические партии не могут называться одинаково.

Соратники Навального с 2012 года предпринимают попытки зарегистрировать свою партию под разными наименованиями ("Народный альянс", "Партия прогресса", "Россия будущего"), однако каждый раз получают отказ Минюста либо из-за ошибок в оформлении документов, либо потому, что под этими названиями уже зарегистрированы другие партии.

Минюст РФ Алексей Навальный

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