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Неизвестная женщина исцарапала фотографии ветеранов на аллее Славы на Ставрополье

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Десять фотографий ветеранов Великой Отечественной войны и Героев Советского Союза на аллее Славы в селе Красногвардейском повреждены на Ставрополье, сообщает администрация Красногвардейского района края.

В районной администрации Красногвардейского района "Интерфаксу" уточнили, что неизвестная женщина расцарапала глаза на фотографиях. Ее действия зафиксировала камера уличного видеонаблюдения.

В пресс-службе краевого главка МВД агентству сообщили, что злоумышленницу разыскивают, проводится проверка.

Ставропольский край

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