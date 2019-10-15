Неизвестная женщина исцарапала фотографии ветеранов на аллее Славы на Ставрополье
Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Десять фотографий ветеранов Великой Отечественной войны и Героев Советского Союза на аллее Славы в селе Красногвардейском повреждены на Ставрополье, сообщает администрация Красногвардейского района края.
В районной администрации Красногвардейского района "Интерфаксу" уточнили, что неизвестная женщина расцарапала глаза на фотографиях. Ее действия зафиксировала камера уличного видеонаблюдения.
В пресс-службе краевого главка МВД агентству сообщили, что злоумышленницу разыскивают, проводится проверка.