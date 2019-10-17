Задержана подозреваемая в порче фотографий ветеранов ВОВ на Ставрополье

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Полиция установила личность и местонахождение женщины, которая расцарапала глаза на фотографиях ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ) и Героев Советского Союза на аллее Славы в селе Красногвардейском Ставрополья, сообщает пресс-служба ГУ МВД по краю в четверг.

Женщину доставили в отдел внутренних дел, "где она призналась в содеянном", говорится в пресс-релизе регионального управления МВД.

Как сообщалось в среду, 15 октября, со ссылкой на администрацию Красногвардейского района, инцидент зафиксировала камера уличного видеонаблюдения.

В администрации "Интерфаксу" сообщили, что женщина расцарапала глаза на фотографиях. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.214 (вандализм) УК РФ.