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МИД РФ опроверг сообщения о звонке Лаврова в Минск по поводу россиянки Богачевой

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Сообщения о том, что глава МИД РФ Сергей Лавров звонил своему белорусскому коллеге Владимиру Макею не соответствуют действительности, заявили "Интерфаксу" в среду в российском внешнеполитическом ведомстве.

"В ряде телеграм-каналов публикуется классическая дезинформация. Это уже не фейки, не некачественная журналистика, речь идет о публикациях, цель которых до конца не ясна", - отмечают в МИД РФ.

Очередной пример такой дезинформации появился в телеграм-каналах в среду, речь идет о том, что Лавров якобы позвонил белорусскому министру Макею из-за задержания россиянки Анны Богачевой в Минске по запросу США, указал собеседник агенства.

"Лавров Макею не звонил. Посольство РФ в Минске активно занимается поддержкой российских граждан и вносит важный вклад в развитие двусторонних отношений", - подчеркнули на Смоленской площади.

В МИД РФ отметили, что, по всей видимости, "задачей таких сообщений является оказание негативного влияния на двусторонние отношения".

Там также добавили, что "на фоне борьбы с фейкньюс (ложными новостями - ИФ) и борьбы с распространением заведомо ложных сведений, полагаем, что такие сообщения заслуживают самого серьезного внимания".

Ранее в среду телеграм-канал "Незыгарь" сообщил, что задержание Богачевой в Минске "вызвало ярость в Кремле". "В ситуацию был вынужден вмешаться лично президент (Владимир Путин - ИФ). Сергей Лавров по телефону обменялся с Владимиром Макеем недипломатической нотой и предупредил о последствиях", - говорилось в посте "Незыгаря".

О задержании Богачевой в Минске стало известно во вторник, 15 октября. Об этом рассказал "Интерфаксу" член Общественной палаты России и президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич, который говорил с мужем задержанной.

По словам Малькевича, Богачева поехала в Белоруссию с мужем и ребенком на отдых. Какой у нее статус в связи с задержанием, он не знает. Неназванные источники Малькевича сказали ему, что россиянку задержал Интерпол по запросу США в рамках дела о вмешательстве в президентские выборы 2016 года. Он подчеркнул, что это неофициальная информация.

Задержание Богачевой позднее подтвердили в МИД РФ. В посольстве России в Белоруссии впоследствии сообщили, что Богачева находится на свободе, а Малькевич уточнил, что россиянка с супругом возвращаются на родину.

Сергей Лавров Владимир Макей Анна Богачева Белоруссия Минск

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