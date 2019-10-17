Минфин отказался выделить 44 млрд рублей на ликвидацию узких мест на ЦКАД

Как пишет “Ъ”, Минфин не поддержал просьбу о финансировании для строительства тех участков, которые не были предусмотрены первоначальным проектом

Строительство ЦКАД Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Минфин отклонил просьбу Минтранса и госкомпании "Автодор" о выделении дополнительных 44 млрд рублей для ликвидации "узких мест" в проекте ЦКАД, пишет газета "Коммерсантъ".

Речь идет о тех участках, которые не были предусмотрены первоначальным проектом. Это, в частности, прокладка отрезка ЦКАД между трассами М10 и М11, строительство обхода деревни Малые Вяземы на пересечении кольца и Можайского шоссе, перенос газопроводов и нефтепроводов.

Эксперты, которых опросило издание, а также в самом "Автодоре" полагают, что без ликвидации "узких мест" трасса встанет в пробках после запуска.

В то же время председатель правления госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко и несколько источников, знакомых с ситуацией, отметили, что дополнительных средств на ликвидацию "узких мест" в проекте ЦКАД не предусмотрено в текущем бюджете. Минфин при этом ссылается на поручение президента Владимира Путина не расширять смету проекта.

Строительство ЦКАД началось в 2014 году. По данным ГК "Автодор", ее протяженность составит 336,456 км: ЦКАД-1 - 49,5 км; ЦКАД-3 - 105,87 км; ЦКАД-4 - 96,846 км; ЦКАД-5 - 76,44 км и пусковой комплекс №5-3 (соединение М-10 и М-11) - 7,8 км.

Дорога пройдет приблизительно в 50 км от МКАД параллельно трассе А107 (Московское малое кольцо, "Малая бетонка") в обход крупных населенных пунктов столичного региона и соединит основные вылетные магистрали - Каширское, Симферопольское, Калужское, Киевское, Минское, Волоколамское, Ленинградское, Дмитровское, Ярославское, Горьковское и Рязанское шоссе.

В конце июня правительство РФ продлило срок строительства ЦКАД до 2021 г. (завершение изначально планировалось в 2019 г.). Начало фазы эксплуатации дороги сдвинуто с 2018 г. на 2020 г.

Также скорректирована общая стоимость проекта. Распоряжением кабинета министров она установлена в объеме 315,8 млрд рублей вместо 313,3 млрд рублей ранее.

После того, как весной в "Автодоре" Петушенко сменил Сергея Кельбаха, было обнаружено 12 так называемых узких мест. В "Автодоре" пришли к выводу, что проект надо дорабатывать.

Однако для этого понадобится дополнительно 44 млрд рублей. Из них коло 20 млрд рублей будет стоить отрезок ЦКАД между трассами М10 и М11. Еще 7,5 млрд рублей потребуется для строительства обхода деревни Малые Вяземы на пересечении ЦКАД и Можайского шоссе, 5 млрд рублей нужно на перенос газопроводов и нефтепроводов на юге ЦКАД, 1,8 млрд руб. - на строительство развязки ЦКАД с Волоколамским шоссе.

"Автодор" запросил средства в Минтрансе, тот в свою очередь направил просьбу в Минфин для включения дополнительных затрат в проект бюджета на 2020–2022 годы. В пресс-службе Минфина, на которую ссылается издание, напоминают, что решений о выделении средств пока не принималось и что в октябре 2018 года президент РФ Владимир Путин поручил принять меры по недопущению увеличения стоимости ЦКАД.

Один из источников газеты отметил, что решение не выделять средства принималось на трехсторонней бюджетной комиссии, возглавляемой первым вице-премьером Антоном Силуановым.