Мэрия Москвы заказала разработку новой транспортной стратегии до 2040 года

Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Правительство Москвы заказало разработку новой транспортной стратегии, которая предусматривает развитие транспортного узла вплоть до 2040 года, в ней будут учтены все тенденции: от экологии до беспилотных технологий.

"Мы сделали большой рывок, но появились новые технологии, новые взгляды на развитие транспорта, как на федеральном, так и на мировом уровне. Поэтому правительство Москвы поставило задачу институту "Мостранспроект" разработать новую транспортную стратегию. Она будет предполагать краткосрочное (до 2023 года) и долгосрочное (до 2030-2040 гг.) развитие транспорта", - сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

По информации пресс-службы, "учитываться будет стратегия развития всего Центрального транспортного узла, национальные программы и мировые тенденций - экология, беспилотные технологии, цифровизация".

В департаменте напомнили, что в 2011 году была сформирована и принята государственная программа "Развитие транспортной системы", рассчитанная до 2020 года.

Между тем, газета "Ведомости" пишет в четверг, что новую программу развития транспортного комплекса Москвы разработает российский офис McKinsey, они проанализируют, как ускорить движение с помощью big data и других технологий. "Дочка" - "Маккинзи и компания Сиайэс" - оказалась единственным участником тендера, итоги которого были подведены 22 октября, - она предложила подготовить стратегию за стартовые 210 млн рублей.

Как сообщает издание, в техническом задании "Мостранспроекта" указано, что работы будут выполнены в два этапа за 160 дней. Приоритеты программы заказчик уже определил, их в техническом задании насчитывается 21. Это увеличение пропускной способности транспортной сети, повышение эффективности пассажирского и грузового автотранспорта, запуск Московских центральных диаметров (МЦД), развитие метро и др.

Среди новых задач - организация многоуровневых паркингов по системе перехватывающих парковок и анализ возможности применять новые технологии. Например, технологии hyperloop (вакуумный высокоскоростной поезд), разработанной основателем SpaceX и Tesla Илоном Маском, больших данных, виртуальной и дополненной реальности, 5G, искусственного интеллекта, биометрии - всего не менее 24 технологий, отмечают "Ведомости".