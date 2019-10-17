Источник заявил, что снятым с поезда дипломатам из США не грозит наказание

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - В действиях трех дипломатов из США, которых сняли с поезда в Северодвинске из-за несанкционированного въезда на режимную территорию, есть состав административного нарушения, но привлечь их к административной ответственности нельзя. Об этом сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Он объяснил это тем, что они обладают дипломатической неприкосновенностью. Для дипломатов предусмотрен особый порядок разрешения вопроса о возможности привлечения их к ответственности по дипломатическим каналам, добавил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что дипломатов уличили в нарушении режима пребывания в России (статья 18.8 КоАП). Их сняли с поезда из Нёноксы в Северодвинск. В посольстве США заявили, что они находились в официальной командировке и об этом было уведомлено российское Минобороны. В МИД России согласились, что такое уведомление было, но в нем говорилось о планах дипломатов посетить Архангельск, а не Северодвинск.

МИД направит ноты в связи со случившимся, пообещал в четверг замглавы ведомства Евгений Иванов.

"Это сотрудники посольства, я так понимаю, что это сотрудники военного атташата, они пользуются иммунитетом. Я так понимаю то, что произошло ... это поездка действительно была согласована, но пунктом назначения был город Архангельск, но каким-то образом они оказались около Северодвинска. Там, наверно, какие-то административные протоколы будут составлены, но они пользуются иммунитетом, поэтому я думаю, что будет дальнейшее разбирательство, как это стало возможно", - сказал он.

По сведениям источников "Интерфакса", это были военно-морской атташе при посольстве США Кертис, атташе при посольстве США Арриола, а также военный атташе Данн. В ходе поездки по Архангельской области они несколько раз пересаживались с поезда на поезд.

8 августа российское Минобороны сообщило, что на полигоне ВМФ под Нёнокской в ходе испытаний произошел взрыв и погибли люди. "Росатом" уточнил, что это случилось в ходе испытаний на морской платформе ракеты с радиоизотопным источником питания. Погибли пять сотрудников госкорпорации и два представителя Минобороны, точное число пострадавших не называлось.

Власти Северодвинска и Росгидромет сообщали, что в день ЧП в Северодвинске радиационный фон кратковременно вырос. После инцидента район Двинского залива Белого моря рядом с полигоном был на месяц закрыт для судоходства.

13 августа президент США Дональд Трамп сообщил в твиттере, что, по данным Вашингтона, взрыв, произошедший на полигоне под Архангельском, имеет отношение к ракете "Скайфолл" (название российской ракеты "Буревестник" по классификации НАТО).