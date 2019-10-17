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Прокуратура попросила отпустить из-под стражи четырех фигурантов по делу "Зимней вишни"

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Сторона обвинения ходатайствует перед судом Заводского района города Кемерово об изменении меры пресечения четырем обвиняемым по делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня". Об этом сообщил корреспондент агентства "Интерфакс" из зала суда.

Изменить меру пресечения с ареста на более мягкую предлагается начальнику пожарного караула Сергею Генину, руководителю тушения пожара в "Зимней вишне" Андрею Бурсину, руководителю компании "Системный интегратор", занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации в ТРЦ, Игорю Полозиненко и его подчиненному Александру Никитину.

"В силу закона мы не имеем возможности ходатайствовать перед судом о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Полозиенко, Никитина и Генина и Бурсина и вынуждены ставить вопрос об изменении на более мягкое", - сказал гособвинитель.

Вместе с тем прокуратура просит суд продлить арест экс-гендиректора компании-собственника ТРЦ "Зимняя вишня" Юлии Богдановой, управляющей ТРЦ Надежде Судденок, техническому директору ТРЦ Георгию Соболеву.

Также прокуратура ходатайствует о продлении ареста охранника Сергея Антюшина.

Им инкриминируют часть 3 статьи 238, часть 3 статьи 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц), часть 3 статьи 293 УК РФ (халатность).

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта 2018 года. Возгорание возникло на верхнем этаже, где находились кинозалы, и где в выходной день было много детей. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей.

Всего обвиняемыми по двум уголовным делам о пожаре являются 15 человек.

Внутри сгоревшей "Зимней вишни"

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Кемерово

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