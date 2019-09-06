Акимов предложил учитывать мнение "Аэрофлота" о приватизации "Победы"

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - В вопросе о возможной приватизации авиакомпании "Победа" вице-премьер Максим Акимов предложил ориентироваться на мнение руководства "Аэрофлота", в группу которого входит лоукостер. Он сказал это в кулуарах ВЭФ-2019. Приватизировать "Победу" предлагал глава ФАС Игорь Артемьев.

"Мы так привыкли за последнее время спокойно рассуждать о государственных компаниях, давая им иногда, прямо скажем, весьма директивные указания. Но надо всегда помнить, что даже 100-процентное акционерное общество - это все-таки формально, юридически, частный бизнес", - отметил Акимов.

Артемьев в середине июля направил Акимову и главе Минтранса Евгению Дитриху предложение приватизировать "Победу" ради развития внутренних пассажирских перевозок и конкуренции на рынке. Он отмечал, что лоукостер стал сокращать долю внутренних рейсов в пользу международных, чтобы уменьшить конкуренцию с "Аэрофлотом" и "Россией", вынуждая другие компании снижать цены на международные перевозки. В ФАС высказали мнение, что "Победа" должна либо развиваться внутри страны, либо выходить из группы "Аэрофлот" и конкурировать с ней.

Гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев пришел от этих предложение в недоумение: зачем "приватизировать и отнимать у группы основной драйвер роста, если можно создать аналоги". Он считает, что приватизация нужна, если менеджмент компании плохо работает или если нужны деньги в казну. Он добавил, что группа рассматривает опцию продажи до 25% пакета "Победы" при условии корпоративного одобрения.