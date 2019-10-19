В Красноярском крае эвакуируют населенные пункты рядом с аварийной дамбой

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Власти Красноярского края организовали эвакуацию жителей поселка Щетинкино, у которого прорвало дамбу, сообщил журналистам, председатель правительства Красноярского края Юрий Лапшин.

"Организована эвакуация из деревни Щетинкино, эвакуация будет в Курагино", - сказал Лапшин.

В субботу около 02:00 мск в районе населенного пункта Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели. Хлынувшая вода затопила в поселке два рабочих общежития временного типа.