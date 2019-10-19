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Путин поручил оказать помощь пострадавшим от прорыва дамбы в Красноярском крае

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин выслушал доклады главы МЧС Евгения Зиничева и губернатора Красноярского края Александра Усса об аварии на дамбе около населенного пункта Щетинкино, сообщил журналистам в субботу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как отметил Песков, Путин поручил предпринять все меры по оказанию помощи людям, выяснению причин произошедшего, а также недопущения распространения последствий обрушения дамбы на близлежащие населенные пункты.

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Ранее сообщалось, в субботу около 02:00 по Москве в районе поселка Щетинкино Курагинского района края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели. Хлынувшая вода затопила в поселке два рабочих общежития временного типа.

По последним данным МЧС, погибли 15 человек.

Власти Красноярского края из-за ЧП организовали эвакуацию жителей Щетинкино.

Хроника
Прорыв дамбы в Красноярском крае
Красноярский край Щетинкино Владимир Путин Дмитрий Песков

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