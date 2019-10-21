Мастер горного участка красноярской артели арестован из-за гибели людей при прорыве дамб

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Железнодорожный районный суд Красноярска арестовал мастера горного участка золотодобывающей артели ООО "Сисим" Евгения Александрова по делу о гибели людей при прорыве дамб на красноярской артели, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

По словам судьи Марины Попцовой, подозреваемый не признает вину.

Ранее суд уже арестовал начальника горного участка Андрея Еганова и теперь рассмотрит вопрос об аресте гендиректора ООО "Сисим".

19 октября около 2 часов ночи по московскому времени в районе населенного пункта Щетинкино Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение каскада из пяти дамб технологических водоемов на золотодобывающей артели. Хлынувшая вода затопила два временных рабочих общежития и несколько бытовых построек.

По данным МЧС, 15 человек погибли, пятеро пропали без вести. По информации краевого Минздрава, 27 человек обратились за помощью медиков, а холдинг "Сибзолото" сообщает о 44 пострадавших.

СКР возбудил уголовное о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть нескольких человек. Следствие выяснило, что дамбы были возведены незаконно без каких-либо разрешительных документов.