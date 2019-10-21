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Арестован глава компании-собственника красноярской артели, где прорвало дамбы

Арестован глава компании-собственника красноярской артели, где прорвало дамбы
Генеральный директор золотодобывающей артели "Сисим" Максим Ковальков
Фото: Андрей Мармышев/ТАСС

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Железнодорожный районный суд Красноярска удовлетворил ходатайство следствия об аресте генерального директора компании-собственника красноярской золотодобывающей артели ООО "Сисим" Максима Ковалькова по делу о гибели людей при прорыве дамбы, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Избрать Ковалькову меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца - до 18 декабря", - сказала судья Марина Попцова. Сам Ковальков, когда его выводили из зала суда, выразил соболезнования семьям погибших.

Ранее в пятницу тот же суд арестовал мастера горного участка золотодобывающей артели ООО "Сисим" Евгения Александрова по делу о гибели людей при прорыве дамб. Кроме того, суд уже избрал меру пресечения для начальника горного участка Андрея Еганова.

19 октября около 2 часов ночи по московскому времени в районе населенного пункта Щетинкино Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение каскада из пяти дамб технологических водоемов на золотодобывающей артели. Хлынувшая вода затопила два временных рабочих общежития и несколько бытовых построек.

По данным МЧС, 15 человек погибли, пятеро пропали без вести. По информации краевого Минздрава, 27 человек обратились за помощью медиков, а холдинг "Сибзолото" сообщает о 44 пострадавших.

По факту инцидента Следственный комитет РФ (СКР) возбудил уголовное о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть нескольких человек. По данным следствия, дамбы были возведены незаконно без каких-либо разрешительных документов.

Хроника 19 – 21 октября 2019 года
Прорыв дамбы в Красноярском крае
Максим Ковальков Сисим Красноярск

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