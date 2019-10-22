Мать израильтянки Иссахар попросила президента РФ отпустить ее дочь домой

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Мать израильтянки Наамы Иссахар, осужденной в РФ за хранение и контрабанду около 10 грамм гашиша, обратилась к российскому президенту с просьбой помиловать ее дочь и позволить ей уехать домой.

"Я лишь прошу отправить ее домой, она не совершала нарочно ничего, в чем ее обвиняют. Все, чего я прошу, пожалуйста, отпустите ее домой", - говорит Яффа Иссахар в обращении, распространённом коллегией "Pen&Paper", чьи адвокаты вступили в дело.

В обращении женщина отмечает, что ее дочь "приехала из страны с другим менталитетом". Теперь же на протяжении шести месяцев она "сидит в тюрьме, не понимая ни языка, ни менталитета".

По словам Яффы Иссахар, она все шесть месяцев также находится в РФ и пытается освободить дочь.

В свою очередь адвокат Алексей Добрынин заявил, что главной задачей защиты является "вывернуть приговор наизнанку" и показать апелляционной инстанции, что в нем "нет ничего от законности, обоснованности или справедливости".

"Есть международно признанный постулат - не просто должно осуществляться правосудие, общество, люди должны видеть и верить, что оно осуществляется. Мы будем этого добиваться", - заявил другой адвокат коллегии Вадим Клювгант.

25-летнюю гражданку Израиля и США Нааму Иссахар задержали в апреле 2019 года в аэропорту Шереметьево. Она летела рейсом из Дели в Тель-Авив с пересадкой в Москве. В ее рюкзаке обнаружили около 10 грамм гашиша.

Израильтянка отрицает причастность к контрабанде наркотиков в значительном размере, но согласилась с обвинением в хранении наркотических средств.

Химкинский городской суд Московской области 11 октября признал Иссахар виновной по п. "в", ч. 2 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в значительном размере), а также по ч.1 ст. 228 УК РФ (Незаконное хранение наркотических веществ). Иностранке назначено наказание в виде 7 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.