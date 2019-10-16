Кремль рассмотрит обращение Нетаньяху о помиловании гражданки Израиля

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Обращение руководства Израиля к президенту РФ Владимиру Путину о помиловании гражданки Израиля Наамы Иссахар, приговоренной в РФ к 7,5 годам колонии будет рассмотрено, пообещали в Кремле.

"Обращение будет рассматриваться", – сказал "Интерфаксу" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля ответил на вопрос, получено ли в Кремле соответствующее обращение премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и будет ли оно рассмотрено.

Накануне израильские СМИ со ссылкой на заявление офиса премьера сообщили, что Нетаньяху по поручению израильского президента обратился к Путину с просьбой даровать помилование осужденной в РФ Нааме Иссахар.

В заявлении говорится, что премьер отправил Путину письмо с просьбой освободить 26-летнюю осужденную израильтянку и вернуть ее на родину.

Иссахар задержали в аэропорту Шереметьево в прошлом году. Она летела рейсом из Дели в Тель-Авив с пересадкой в Москве. В ее рюкзаке обнаружили около 9 грамм гашиша. Она отрицает причастность к контрабанде наркотиков в значительном размере, но согласилась с обвинением в хранении наркотических средств. Она должна отбывать наказание сроком семь с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима.

13 октября президент Израиля Реувен Ривлин также отправил Путину письмо с просьбой помиловать израильтянку.

"Из-за особенных и индивидуальных обстоятельств по делу Наамы Иссахар я взываю к Вашему (Владимира Путина - ИФ) милосердию и состраданию, призывая Вас лично вмешаться, чтобы даровать ей экстраординарное прощение", - отмечалось в письме.