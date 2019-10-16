Песков подтвердил переговоры Путина и Эрдогана в Сочи 22 октября

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин 22 октября в Сочи проведет переговоры с президентом Турции Реджепом Таийпом Эрдоганом.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил "Интерфаксу", что встреча лидеров пройдет в этот день в Сочи.

Ранее об этом сообщили издание Sabah и агентство Bloomberg.

Накануне президенты РФ и Турции в ходе телефонного разговора договорились о визите Эрдогана в РФ в ближайшие дни.

В среду глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил журналистам, что президенты России и Турции в ходе предстоящей встречи обсудят вопросы обеспечения суверенитета и территориальной целостности Сирии при одновременной борьбе с остатками террористов, а также процесс политического урегулирования, включая запуск конституционного комитета.

Эрдоган 9 октября объявил о начале турецкой военной операции "Источник мира" в Сирии. Ее целью он назвал борьбу против курдских боевиков и террористов из группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) в приграничных районах на северо-востоке Сирии.

В США и ЕС эту операцию подвергли критике.