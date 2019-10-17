BBC News сообщил, что Эрдоган выбросил в мусорную корзину письмо Трампа

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выбросил в мусорную корзину письмо американского коллеги Дональда Трампа, в котором последний призывал турецкого лидера "не быть дураком" и не начинать военную операцию в Сирии, сообщает в четверг BBC News.

Об этом британской телерадиокомпании рассказали источники в окружении Эрдогана. По их словам, в Анкаре сочли, что письмо Трампа "лишено дипломатической вежливости". Письмо было получено 9 октября. Позднее в тот же день Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии.

Ранее в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал необычным упомянутое письмо Трампа. "Такой язык нечасто встретишь в переписке государственных лидеров", - отметил Песков.

Текст документа оказался в распоряжении CNN. В нем, как выяснили американские журналисты, Трамп призвал турецкого коллегу "не быть дураком и суровым парнем", а также заключить хорошую сделку по курдам.

Позднее в Белом доме подтвердили телекомпании MSNBC подлинность этого письма.