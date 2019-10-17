Белый дом подтвердил подлинность письма Трампа к Эрдогану с призывом "не быть дураком"

Президент США призывал Анкару не начинать операцию в Сирии и угрожал разрушить турецкую экономику

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - В день начала турецкой военной операции в Сирии президент США Дональд Трамп направил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану письмо с обещанием разрушить турецкую экономику, если эта операция начнется. Подлинность письма телекомпании MSNBC подтвердили в Белом доме.

Первой письмо опубликовала сотрудница Fox News Триш Риган.

Трамп призывал Эрдогана "не упираться", "не быть дураком" и не начинать операцию.

"Давай заключим выгодную сделку! Ты не хочешь нести ответственность за истребление тысяч людей. А я не хочу нести ответственность за разрушение экономики Турции - а ведь мне придется это сделать", - говорится в начале письма.

Трамп напомнил турецкому лидеру, что он немало потрудился, чтобы решить некоторые его проблемы, и сейчас он призывает Эрдогана не подводить весь мир. Взамен за отказ от операции он пообещал Эрдогану "уступки, каких он никогда не добивался" от сирийских курдов и генерала Мазлума Абди, командующего "Сирийскими демократическими силами", и заверял его в готовности Абди к переговорам.

Он также предупредил Эрдогана об исторической ответственности за отказ от гуманной политики и о репутации "дьявола", которую он может получить.

"Не упирайся! Не будь дураком! Перезвоню позже", - заканчивается письмо.

EXCLUSIVE: I have obtained a copy of ⁦@realDonaldTrump⁩"s letter to #Erdogan. ⁦@POTUS⁩ warns him to not "be a tough guy! Don"t be a fool!" Says he could destroy Turkey"s economy if #Syria is not resolved in a humane way. Details tonight at 8pm #TrishRegan #FoxBusiness pic.twitter.com/9BoSGlbRyt — Trish Regan (@trish_regan) October 16, 2019

Незадолго до отправки письма Трамп распорядился вывести американских военных с севера Турции.

9 октября Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии против курдских отрядов, которые в Анкаре считают террористическими. С тех пор турецкий лидер только отвергал призывы прекратить эту операцию.

Зону боевых действий покинули около 100 000 человек, возникла угроза выхода на свободу боевиков ИГ ("Исламское государство, запрещено в России), которых удерживали курдские повстанцы, курдские силы обратились за помощью к правительству Башара Асада.

После этого США ввели в отношении Турции санкции из-за этой операции.