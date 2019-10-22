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Умер член петербургского горизбиркома от КПРФ Николай Левшин

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Член Санкт-Петербургской избирательной комиссии от КПРФ Николай Левшин умер в возрасте 51 года. Причиной смерти стал сердечный приступ, сообщил член горизбиркома Дмитрий Краснянский. Он сослался на представителя больницы.

Левшин стал членом горизбиркома в 2017 году. Ранее он был помощником депутата Госдумы Владимира Бортко.

Летом 2019 года Бортко выдвигался на выборы губернатора Петербурга, был зарегистрирован, но в самом конце августа снялся.

Петербург Владимир Бортко Петербургский горизбирком Николай Левшин КПРФ

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