Умер член петербургского горизбиркома от КПРФ Николай Левшин

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Член Санкт-Петербургской избирательной комиссии от КПРФ Николай Левшин умер в возрасте 51 года. Причиной смерти стал сердечный приступ, сообщил член горизбиркома Дмитрий Краснянский. Он сослался на представителя больницы.

Левшин стал членом горизбиркома в 2017 году. Ранее он был помощником депутата Госдумы Владимира Бортко.

Летом 2019 года Бортко выдвигался на выборы губернатора Петербурга, был зарегистрирован, но в самом конце августа снялся.