Памфилова не дождалась реакции на 173 жалобы на нарушения в Петербурге

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Центризбирком направил 173 обращения в правоохранительные органы в связи с нарушениями на выборах в Петербурге, но до сих пор не получил ответа, заявила глава комиссии Элла Памфилова. ЦИК продолжает ждать реакции на жалобы, добавила она.

"В ряде регионов местные правоохранительные органы очень часто не помогают нам выявлять, а, наоборот, покрывают. И вот с этой круговой порукой этих нарушений я думаю, что с руководством федеральных правоохранительных органов надо как-то будет усилия совместные направить на то, чтобы ее (поруку - ИФ) разрывать", - сказала Памфилова.

Она считает, что организаторов нарушений нужно привлечь к ответственности, административной или уголовной.

Выборы в 110 муниципалитетов Петербурга прошли 8 сентября, их результаты были подведены только 24 сентября. Все лето кандидаты жаловались на "прячущиеся" избиркомы, которые закрывались и не принимали документы от выдвиженцев или старались скрыть объявление о начале кампании. Также сообщалось об искусственно созданных очередях с подставными лицами, которые мешали настоящим выдвиженцам сдать документы и о потере уже сданных документов.

С 8 сентября в Петербургский горизбирком поступило 1600 жалоб. Рассматривая их, комиссия помогла предотвратить ряд нарушений законодательства, в частности отменила решение о пересчете бюллетеней в муниципальном округе "Юго-Запад" и изъяла документы в избиркоме округа "Озеро Долгое".