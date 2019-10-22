СКР начал проверку после гибели трех человек на руднике "Норникеля"

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Главное управление Следственного комитета РФ (СКР) по Красноярскому краю и Республике Хакасии начало проверку в связи с гибелью рабочих на руднике "Таймырский" "Норникеля", сообщает пресс-служба ведомства.

"На глубине 1 тыс. 345 метров проводились горные работы. По неустановленной пока причине погибли трое рабочих в возрасте 40, 45 и 49 лет", - говорится в пресс-релизе. На месте ЧП работает следователь.

Ранее во вторник сообщалось, что на руднике "Таймырский" были обнаружены тела трех работников. Еще несколько человек пострадали. При этом обрушения на руднике не зафиксировано, передавала пресс-служба управления МЧС по Красноярскому краю.

Отмечается, что трех человек без признаков жизни обнаружили рабочие на отметке 1345. Обстоятельства и причина их смерти выясняются. Также сообщается, что силы и средства МЧС не привлекались.

В сообщении "Норникеля" говорится, что на месте работает военизированная горноспасательная часть. Для выяснения обстоятельств ЧП была создана комиссия, говорилось в пресс-релизе компании.

Отмечается, что "Норникель" проводит внутреннее расследование в связи с инцидентом и будет предоставлять новую информацию по мере ее поступления.

Рудник "Таймырский" продолжает работу, уточнил представитель компании. На руднике нет ни завала, ни пожаров, добавили в "Норникеле".

Рудник "Таймырский" введен в эксплуатацию в 1982 году, ведет добычу руд на Октябрьском месторождении сульфидных медно-никелевых руд (Таймыр). По данным ГМК "Норникель", рудник обеспечивает 35% добычи компании по никелю, 21% - по меди и 15% - по металлам платиновой группы.

Летом 2019 года сообщалось, что Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) в начале июня провело плановую проверку рудника "Таймырский" Заполярного филиала ГМК "Норильский никель" (Красноярский край) и приостановило работу части технических участков на 90 дней. "В ходе выездной проверки были выявлены грубые нарушения правил промышленной безопасности при эксплуатации особо опасного объекта (рудника "Таймырский" - ИФ), представляющие непосредственную угрозу жизни и здоровью людей", - сообщалось на сайте ведомства.