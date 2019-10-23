"Норникель" сообщил, что рабочие на руднике "Таймырский" погибли от удушья

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Трое сотрудников рудника "Таймырский" "Норникеля" скончались, по предварительным данным, от недостатка кислорода, сообщил "Интерфаксу" в среду руководитель пресс-службы Заполярного филиала ГМК "Норильский никель" Михаил Демьянов.

Демьянов со ссылкой на первого вице-президента "Норникеля" - операционного директора Сергея Дяченко также заявил, что погибшие имели достаточный опыт работы.

"При выходе на место происшествия установлено, что трагедия не связана с горно-геологическими условиями, не связана с технологическими процессами", - процитировал собеседник агентства слова Дяченко. Он добавил, что "выработка была тупиковая, давно оставленная без работы".

Демьянов подчеркнул, что все взятые на месте трагедии пробы, по предварительным данным, показывают, что ни газов от двигателей внутреннего сгорания, ни газов от производства взрывных работ обнаружено не было.

Ранее управление СКР по Красноярскому краю сообщало, что причиной гибели рабочих на руднике "Норникеля", по предварительным данным, стало отравление неизвестным веществом.

Как сообщалось, накануне, 22 октября, вечером на руднике "Таймырский" были обнаружены тела трех рабочих.

СКР возбудил уголовное дело по ч.3 ст.216 УК РФ (нарушения правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц).

Рудник "Таймырский" введен в эксплуатацию в 1982 году, ведет добычу руд на Октябрьском месторождении сульфидных медно-никелевых руд (Таймыр). По данным ГМК "Норникель", рудник обеспечивает 35% добычи компании по никелю, 21% - по меди и 15% - по металлам платиновой группы.