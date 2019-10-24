Акции "Норникеля" обновили исторический максимум

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Акции ГМК "Норильский никель" в четверг обновили исторический максимум на фоне общего роста рынка и новых рекордов индекса МосБиржи, превысившего 2850 пунктов.

К 15:40 акции "Норникеля" на "Мосбирже" подорожали до 16,822 тыс. рублей (+1,7%), при объеме торгов 1,546 млрд рублей. Предыдущий максимум был зафиксирован 1 октября - 16,75 тыс. рублей.

Индекс МосБиржи вырос к этому часу до 2855,38 пункта (+1,2%).

Свои максимумы также в четверг обновили акции "ЛУКОЙЛа"(+2,7%, до 6137,5 рубля).