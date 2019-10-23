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Подозреваемого в убийстве двух человек в хостеле арестовали на месяц

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Уроженец Курганской области Сергей Сазонов арестован на месяц по обвинению в нападении с ножом на клиентов хостела в Новой Москве, в котором он работал. Такое решение принял Щербинский суд Москвы, сообщили в пресс-службе суда.

По версии следствия, в ночь на 22 октября Сазонов был пьян и без причины начал нападать с ножом на людей. Погибла беременная жена другого сотрудника хостела и один постоялец. Еще четыре постояльца были ранены.

Сазонова задержали позднее 22 октября. На него завели уголовное дело об убийстве.

Сергей Сазонов Москва Новая Москва

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