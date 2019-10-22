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Мужчина в Новой Москве зарезал двух человек и ранил еще четырех

Мужчина в Новой Москве зарезал двух человек и ранил еще четырех
Архивное фото
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в нападении с ножом на шестерых человек в Москве, двое из которых умерли от полученных ранений, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МВД.

По ее данным, во вторник утром мужчина пришел в дом в деревне Дудкино ТиНАО в Москве и потребовал у находившихся там людей деньги. Когда ему отказали, он ударил ножом шестерых человек, для двух из них ранения оказались смертельными.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил "Интерфаксу", что преступление около 5:35 утра совершил местный 26-летний житель. По его словам, он зарезал мужчину 47 лет и женщину 20 лет, которые отказались давать ему деньги в долг. Кроме того, нападавший ранил еще пятерых мужчин, которые пытались остановить его. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

Москва

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