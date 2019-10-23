Следствие попросило арестовать обвиняемого в убийстве двух человек в хостеле

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Следствие попросило суд арестовать сотрудника хостела, подозреваемого в убийстве двух человек в Новой Москве. Об этом сообщила пресс-служба городского управления Следственного комитета.

Утром 22 октября в этом хостеле нашли убитыми мужчину и женщину. Они погибли от ножевых ранений. Также были ранены еще четыре человека.

Позднее по подозрению в нападении на людей задержали сотрудника хостела 1993 года рождения. По версии следствия, он был пьян, когда совершил нападение на постояльцев. Погибла беременная жена его сотрудника и постоялец.