Поиск

Следствие попросило арестовать обвиняемого в убийстве двух человек в хостеле

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Следствие попросило суд арестовать сотрудника хостела, подозреваемого в убийстве двух человек в Новой Москве. Об этом сообщила пресс-служба городского управления Следственного комитета.

Утром 22 октября в этом хостеле нашли убитыми мужчину и женщину. Они погибли от ножевых ранений. Также были ранены еще четыре человека.

Позднее по подозрению в нападении на людей задержали сотрудника хостела 1993 года рождения. По версии следствия, он был пьян, когда совершил нападение на постояльцев. Погибла беременная жена его сотрудника и постоялец.

Новая Москва СКР

Новости

В Москве насчитали свыше 130 тысяч самозанятых

Два самолета получили повреждения в "Шереметьево"

Суд отменил приговор водителю автобуса, въехавшему в подземный переход у метро

Суд отменил приговор водителю автобуса, въехавшему в подземный переход у метро

Мэрия проверит "фейки" о радиоактивных очагах в зоне Юго-Восточной хорды

Мэрия проверит "фейки" о радиоактивных очагах в зоне Юго-Восточной хорды

Все камеры наблюдения в Москве оснастят системой распознавания лиц

Все камеры наблюдения в Москве оснастят системой распознавания лиц

Собянин объявил о новой программе выдачи бесплатных лекарств москвичам-сердечникам

Собянин объявил о новой программе выдачи бесплатных лекарств москвичам-сердечникам

Дочь посла Ирана покончила с собой в Москве

Схему движения на юге Москвы изменят из-за закрытия Каховской линии метро

Каховскую линию московского метро закроют для строительства БКЛ

Каховскую линию московского метро закроют для строительства БКЛ

Мужчина в Новой Москве зарезал двух человек и ранил еще четырех

Мужчина в Новой Москве зарезал двух человек и ранил еще четырех
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');