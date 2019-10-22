СКР установил личность подозреваемого в убийстве двух человек в столичном хостеле

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Работник хостела, задержанный по подозрению в убийстве двух и ранении еще четверых человек, в момент преступления был пьян, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета РФ (СК) Юлия Иванова.

"Следствием установлена личность мужчины, причастного к нападению. Им является уроженец Курганской области 1993 года рождения", - сказала Иванова во вторник "Интерфаксу".

По ее словам, в настоящее время мужчине оказывается медицинская помощь, поскольку во время нападения он повредил себе руку, "после этого следователи приступят к допросу подозреваемого".

"Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он беспричинно нанес ножевые ранения беременной супруге своего коллеги, а затем постояльцу хостела. От полученных ранений потерпевшие скончались на месте", - сказала Иванова.

Утром 22 октября в хостеле, расположенном в Новой Москве, были обнаружены тела мужчины и женщины с ножевыми ранениями. Еще четверо пострадавших доставлены в больницу, где им оказывается медицинская помощь.

Следователи допрашивают очевидцев и соседей. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).