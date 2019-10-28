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В Казахстане пресекли попытку сбыта более 240 кг уранового концентрата

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - В Кызылординской области (на юге Казахстана) в ходе спецоперации пресечена попытка сбыта более 240 кг уранового концентрата, сообщила пресс-служба Комитета нацбезопасности (КНБ) республики.

Согласно информации пресс-службы, распространенной в понедельник, в результате проведенной 23 октября спецоперации "с поличным задержаны четыре участника преступной группы, которые подозреваются в правонарушении по части 2 статьи 283 (незаконное обращение с радиоактивными веществами, радиоактивными отходами и ядерными материалами) Уголовного кодекса республики".

Согласно заключению специалистов Института ядерной физики, изъятый урановый концентрат является опасным радиоактивным веществом, уровень радиации которого многократно превышает допустимую норму и представляет серьезный риск для окружающей среды и здоровья населения (радиологические и токсикологические последствия), указывается в сообщении.

По данным следствия, радиоактивное вещество было похищено на одном из предприятий по разработке месторождения ванадиевых руд.

Иные сведения в интересах досудебного расследования не разглашаются.

Казахстан уран

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