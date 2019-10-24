Федотов рекомендовал новому главе СПЧ доработать начатые проекты Совета

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Новому председателю Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерию Фадееву следует продолжить незавершенные ранее проекты Совета, заявил экс-глава СПЧ Михаил Федотов в интервью, опубликованном в четверг в газете "Ведомости".

В числе таких проектов Федотов назвал проект закона о профилактике домашнего насилия, новую редакцию закона о порядке рассмотрения обращений граждан, предложения об изменении закона об общественном контроле, закона о собраниях, митингах и демонстрациях.

Бывший председатель СПЧ признался, что предпочел бы видеть на месте Фадеева видеть другого человека - "того, кто больше занимается сферой правозащиты, чем развитием гражданского общества". Вместе с тем он охарактеризовал нового главу СПЧ "как человека порядочного, креативного, толкового журналиста".

Комментируя упомянутую газетой информацию, что новый глава СПЧ планирует сосредоточиться на защите социальных прав граждан, экс-председатель Совета подчеркнул, что "все права взаимосвязаны между собой".

"Лишь председатель общественного совета при Минтруде может считать, что нужно заниматься только социальными правами. Но Фадеев же говорит, что они просто будут больше внимания уделять социальным правам. Хотя я могу смело утверждать, что СПЧ в последние годы очень много занимался именно социальными правами. Но мы также занимались и политическими правами, и культурными, и гражданскими свободами", - сказал Федотов.

"Вы не можете защищать социальные права, если у вас нет свободы слова. И вы не можете защищать свободу слова, если у вас нет социальных прав", - добавил он в беседе с изданием.

Федотов не стал связывать свою отставку и частичную ротацию состава СПЧ с выступлениями в защиту задержанных на летних акциях протеста в Москве, поскольку, по его словам, Совет и раньше занимался темой свободы собраний. Он добавил, что после таких ротаций он не ожидает изменения баланса мнений или превращения СПЧ в "Общественную палату N2", поскольку для этого "надо поменять не пять членов СПЧ, а как минимум 30 человек".

"Думаю, что СПЧ останется таким же, каким был, потому что СПЧ - это прежде всего члены совета, а не председатель. От председателя зависит очень мало, а от членов СПЧ - все. Я никогда не считал себя начальником совета, а только "дружественным интерфейсом" и еще "громоотводом"", - сказал он.

Президент РФ Владимир Путин ранее назначил председателем Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерия Фадеева. Другим указом президент освободил с этой должности Михаила Федотова в связи с достижением им предельного возраста нахождения на госслужбе - 70 лет.

При этом из состава Совета при президенте РФ по правам человека были исключены Евгений Бобров, Павел Чиков, Илья Шаблинский и Екатерина Шульман.

В состав СПЧ включен исполнительный директор "России сегодня" Кирилл Вышинский и уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Также в состав Совета включен президент автономной некоммерческой организации "Центр прикладных исследований и программ" Александр Точенов. Ответственный секретарь СПЧ Ирина Киркора назначена заместителем председателя Совета (по согласованию).

В свою очередь правозащитники назвали большим ударом и разгромом изменения в составе СПЧ.