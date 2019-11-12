Поиск

В СПЧ 13 ноября обсудят летние протесты и обвинения фигурантам "дела 27 июля"

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Комиссия по гражданским свободам Совета по правам человека при президенте соберется 13 ноября и оценит соразмерность обвинений фигурантам дела о массовых беспорядках 27 июля в Москве. Это через пресс-службу СПЧ сообщил глава совета Валерий Фадеев.

Протесты в Москве

На заседание комиссии будут приглашены "лучшие правоведы" из состава Совета, пообещал он.

Комиссия изучит обстоятельства протестных акций и материалы дел некоторых участников протестов.

Сам Фадеев изучил материалы дел некоторых фигурантов и составил определенную позицию по ряду обвинений.

14 и 27 июля, а также 3 августа в Москве прошли несогласованнные акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. 27 июля и 3 августа в центр города были стянуты дополнительные силы полиции и Росгвардии, в каждый из этих дней было задержано больше тысячи человек. На многих задержанных были составлены административные протоколы, а также Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках 27 июля. Фигурантами дела стали больше 20 человек, в основном их обвиняют в нападении на полицейских. Организаторам протестов начали предъявлять иски о компенсациях ущерба, который транспортные, дорожные и другие компании получили из-за акций.

Предыдущий состав СПЧ 13 августа заявил, что признаков массовых беспорядков 27 июля в Москве не обнаружил. Совет также обращал внимания на нарушения при задержании людей и на необоснованность обвинений, предъявленных некоторым задержанным.

В октябре президент Владимир Путин сменил председателя СПЧ и исключил из совета несколько человек.

СПЧ Валерий Фадеев Москва

Новости по теме

Новости

Назарбаев предложил Путину и Зеленскому встретиться в Казахстане

Назарбаев предложил Путину и Зеленскому встретиться в Казахстане

В правительстве не одобрили отмену муниципального фильтра на выборах губернаторов

Что случилось этой ночью: вторник, 12 ноября

За угрозу убить судью Мосгорсуда и экстремизм задержали двух россиян

МИД РФ отверг намеки на причастность Москвы к смерти основателя "Белых касок"

Что произошло за день: понедельник, 11 ноября

Рядом с заводом "Балтика" в Петербурге прорвало паропровод

Рядом с заводом "Балтика" в Петербурге прорвало паропровод

Патрушев предупредил о нарастании рисков ядерной войны из-за действий США

Убийство девушки доцентом СПбГУ

СПбГУ уволит историка Соколова, арестованного по делу об убийстве аспирантки

Дело Baring Vostok

Мосгорсуд отказался отпустить из СИЗО двух фигурантов "дела Baring Vostok"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');