В СПЧ 13 ноября обсудят летние протесты и обвинения фигурантам "дела 27 июля"

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Комиссия по гражданским свободам Совета по правам человека при президенте соберется 13 ноября и оценит соразмерность обвинений фигурантам дела о массовых беспорядках 27 июля в Москве. Это через пресс-службу СПЧ сообщил глава совета Валерий Фадеев.

На заседание комиссии будут приглашены "лучшие правоведы" из состава Совета, пообещал он.

Комиссия изучит обстоятельства протестных акций и материалы дел некоторых участников протестов.

Сам Фадеев изучил материалы дел некоторых фигурантов и составил определенную позицию по ряду обвинений.

14 и 27 июля, а также 3 августа в Москве прошли несогласованнные акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. 27 июля и 3 августа в центр города были стянуты дополнительные силы полиции и Росгвардии, в каждый из этих дней было задержано больше тысячи человек. На многих задержанных были составлены административные протоколы, а также Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках 27 июля. Фигурантами дела стали больше 20 человек, в основном их обвиняют в нападении на полицейских. Организаторам протестов начали предъявлять иски о компенсациях ущерба, который транспортные, дорожные и другие компании получили из-за акций.

Предыдущий состав СПЧ 13 августа заявил, что признаков массовых беспорядков 27 июля в Москве не обнаружил. Совет также обращал внимания на нарушения при задержании людей и на необоснованность обвинений, предъявленных некоторым задержанным.

В октябре президент Владимир Путин сменил председателя СПЧ и исключил из совета несколько человек.