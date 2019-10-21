Из состава СПЧ исключены Чиков и Шульман, включен Кирилл Вышинский

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Из состава Совета при президенте РФ по правам человека исключены Евгений Бобров, Павел Чиков, Илья Шаблинский и Екатерина Шульман.

Как следует из опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации указе президента РФ, в состав СПЧ включены исполнительный директор "России сегодня" Кирилл Вышинский и уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

Также в состав Совета включен президент автономной некоммерческой организации "Центр прикладных исследований и программ" Александр Точенов.

Ответственный секретарь Совета Ирина Киркора назначена заместителем председателя Совета (по согласованию).

Ранее стало известно, что президент освободил Михаила Федотова от должности советника главы государства и председателя Совета по правам человека и назначил вместо него главу Общественной палаты России Валерия Фадеева.