Депутаты попросили Бастрыкина и Чайку выпустить из СИЗО участников протестов в Магасе

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Депутаты Народного собрания Ингушетии попросили председателя СКР Александра Бастрыкина и генпрокурора Юрия Чайку помочь добиться смягчения меры пресечения арестованным после мартовских протестов в Магасе. Речь идет об обвиняемых в применении насилия к полицейским. Об этом говорится в обращении за подписью спикера Магамета Яндиева.

По его словам, среди арестованных есть люди преклонного возраста и молодая женщина. У некоторых арестованных ухудшилось самочувствие и обострились хронические болезни. Депутаты беспокоятся за их здоровье и дальнейшую судьбу, говорится в обращении.

Они также напомнили, что общественные деятели не раз заявляли, что в соответствии с менталитетом народов Северного Кавказа недопустим арест девушки, экс-замдиректора мемориального комплекса Зарифы Саутиевой.

"На основании изложенного просим вас оказать в рамках предоставленных полномочий содействие в изменении избранной меры пресечения на более мягкую (домашний арест, подписка о невыезде) в отношении задержанных участников протестных акций", - говорится в обращении.

Заявление путем голосования поддержали все депутаты Народного собрания, рассказали единороссы Закрий Мамилов и Сет-Салим Ахильгов.

По словам участвующего в деле адвоката Вадима Клювганта, после митинга в Магасе 26-27 марта к уголовной ответственности были привлечены три десятка человек, порядка 30 человек привлечено к уголовной ответственности, большинство из них арестованы. В зависимости от позиции следствия, им вменяют применение насилия к представителям власти или организацию насилия. Двух человек обвиняют в призывах к массовым беспорядков.

Организаторами протестов следствие считает председателя Совета тейпов ингушского народа Малсага Ужахова, члена Совета Ахмеда Барахоева, председателя общественного движения "Опора Ингушетии" Бараха Чемурзиева, а также председателя ингушского отделения "Российского Красного креста" Мусу Мальсагова - все они арестованы.

Участники массовых протестов в Ингушетии в марте 2019 года и осенью 2018 года выступали против подписания договора о границе между Чечней и Ингушетией.