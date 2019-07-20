Арестованной ингушской активистке предъявлено окончательное обвинение

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Следствие предъявило обвинение экс-замдиректору мемориального комплекса Ингушетии Зарифе Саутиевой в организации применения насилия к представителям власти во время мартовских акций протестов в Магасе, сообщил адвокат Билан Дзугаев.

"Известную в Ингушетии активистку, деятеля культуры обвиняют в организации применения насилия в отношении представителей власти (ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 318 УК РФ). Она арестована до 11 сентября", - сказал в субботу "Интерфаксу" адвокат.

По его словам, следственные органы полагают, что у них имеется достаточно доказательств вины Саутиевой.

"Подзащитная на допросе показала, что ни в чем не виновна, более того, сама попросила следствие заново просмотреть вместе с ней видео с места митинга, чтобы пояснить следствию, что и как она говорила тогда, чтобы следствие само убедилось в ее невиновности", - сказал Дзугаев.

Ранее сообщалось, что участники заседания совета алимов и имамов населенных пунктов Ингушетии обратились к республиканским властям с просьбой посодействовать в изменении меры пресечения Саутиевой, арестованной до 11 сентября. Представители общественности и духовенства выразили уверенность в том, что девушка не участвовала в избиении правоохранителей.

Саутиева задержана 13 июля и вывезена в Нальчик, где после составления протокола о задержании ее направили в ИВС. 15 июля суд избрал ей меру пресечения в виде ареста до 11 сентября.

В связи с этим 16 июля инициативная группа общественников Ингушетии подала в республиканское правительства письменное уведомление о проведении митинга с 26 июля по 1 августа против уголовного преследования участков мартовских протестов, в том числе Саутиевой.

Как сообщалось, в начале апреля Магасский районный суд Ингушетии приговорил к административному штрафу участницу прошедшей 27 марта в Магасе акции протеста, замдиректора Мемориального комплекса жертвам репрессий республики Саутиеву.

Тогда суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей.

Саутиева была уволена с должности замдиректора Мемориального комплекса жертвам репрессий 25 января этого года, после участия в прошлогодних акциях протеста против соглашения о границе с Чечней, и восстановлена на работу в марте по решению Магасского районного суда.

В конце мая этого года новый руководитель мемориального комплекса освободил ее от занимаемой должности.