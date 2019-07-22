В Ингушетии духовенство попросило отпустить из-под ареста участницу протестов в Магасе

Имамы отметили, что женщин в республике задерживают крайне редко

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Совет алимов и имамов Ингушетии попросил руководство республики помочь добиться освобождения из-под ареста Зарифы Саутиевой, которую обвиняют в применении насилия к силовикам во время мартовских протестов в Магасе. Организация также призвала объективно расследовать случившееся.

Выступивший на заседании совета имам мечети Малгобека Ибрагим Батыров, отметил, что женщин в регионе задерживают крайне редко, речь идет о единичных случаях и это происходило в советское время.

"Арестована первая ингушская девушка Саутиева. Она беззащитная женщина. Мы все знаем, что она не участвовала в избиении представителей власти, но ее посадили", = заявил Батыров.

Он также выразил недоумение в связи с тем, что Саутиеву после задержания перевезли в Нальчик и там арестовали, хотя в Ингушетии есть свои СИЗО, прокуратура, суды и следствие.

Зарифа Саутиева была заместителем директора Мемориального комплекса жертвам репрессий. В январе ее уволили за участие в акциях протеста против соглашения о границе между Ингушетией и Чечней осенью 2018 года. В марте Магасский районный суд восстановил ее в должности. В конце мая новый директор комплекса снова ее уволил.

В апреле Магасский суд оштрафовал Саутиеву на 20 тысяч рублей за нарушения в ходе акции протеста 27 марта. 13 июля ее задержали, вывезли в Нальчик и там 15 июля суд ее арестовал до 11 сентября по уголовному делу о соучастии в применении насилия к представителям власти. Об этом рассказал ее адвокат Билан Дзугаев.

Власти Ингушетии согласовали акцию протеста в Магасе 26 марта против регионального закона о референдуме. Митинг продлился дольше согласованного времени, а 27 марта его участники перекрывали участок федеральной трассы "Кавказ" и устроили столкновения с полицией. Сообщалось, что пострадали десять сотрудников правоохранительных органов.