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Сотни жителей Ингушетии потребовали освободить фигурантку дела об избиении полицейских

Сотни жителей Ингушетии потребовали освободить фигурантку дела об избиении полицейских
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Сотни жителей Ингушетии присоединились к флешмобу в соцсетях в поддержку экс-замдиректора Мемориального комплекса республики Зарифы Саутиевой, арестованной по обвинению в организации применения насилия к представителям власти, сообщил "Интерфаксу" организатор акции, общественный деятель Борис Кодзоев.

"Я в соцсетях разместил видеоролик с призывом освободить Зарифу Саутиеву. Люди разных национальностей, возрастов и профессий поддержали инициативу, принимают эстафету. В акции приняли участие сотни людей. Все это размещается в фейсбуке, инстаграме, некоторые ролики репостят телеграм-каналы", - рассказал Кодзоев.

По его словам, к флешмобу присоединились известные актеры, журналисты, врачи, именитые спортсмены, общественники, представители духовенства, жители других российских регионов и зарубежных стран. Кодзоев отметил, что новые видеообращения все время добавляются.

Как сообщалось, Саутиева была уволена с должности замдиректора Мемориального комплекса жертвам репрессий 25 января 2019 года после участия в прошлогодних акциях протеста против соглашения о границе с Чечней. Она была восстановлена в должности в марте по решению суда.

В начале апреля Магасский районный суд приговорил Саутиеву к административному штрафу в размере 20 тыс. рублей за участие в прошедшей 27 марта в Магасе несогласованной с властями акции протеста. В конце мая новый руководитель Мемориального комплекса освободил ее от занимаемой должности.

В июле Саутиеву арестовали по обвинению в организации применения насилия в отношении представителей власти (ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 318 УК РФ) на мартовском митинге, в ходе которого пострадали 10 сотрудников правоохранительных органов.

Духовенство республики и совет тейпов обратились к региональным властям с просьбой посодействовать в изменении меры пресечения Саутиевой. Они выразили уверенность в том, что девушка не участвовала в избиении правоохранителей.

Зарифа Саутиева Борис Кодзоев Ингушетия

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