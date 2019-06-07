Кудрин отметил исключительный масштаб и наглость хищений на стройке "Восточного"

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Масштаб хищений при строительстве космодрома "Восточный" был беспрецедентным, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

"Это чисто строительные работы, чисто "нулевой" цикл. И здесь произошли главные хищения - не в космических технологиях, а на банальной стройке. (...) Там появились "предприниматели без башни", без головы. Там масштаб явного хищения оказался удивительным. Такого в других бюджетных отраслях давно не было", - сказал Кудрин в интервью телеканалу НТВ на полях Петербургского международного экономического форума.

По его словам, "поражает то, что там даже не прикрывались серьезно, считали, что увели средства и все будет хорошо". "Но это было на виду. Мы это определили, как только туда пришли. Такое очень редко бывает", - признал глава Счетной палаты.

Кудрин отметил, что "в большинстве случаев речь идет о сотнях миллионов рублей, когда работы выполнены, но некачественно, и этот результат мы не должны оплачивать".

"Но такого откровенного хищения как в "Роскосмосе", мы не встречали", - признал глава Счетной палаты.

В конца мая Кудрин заявил, что за 2018 год в космической отрасли выявлены нарушения на 50 млрд рублей.