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Эксперт заверил, что браконьеры из КНДР не угрожают белухам из "китовой тюрьмы"

Эксперт заверил, что браконьеры из КНДР не угрожают белухам из "китовой тюрьмы"
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Суда с северокорейскими браконьерами ушли из акватории у Лазовского заповедника на юге Приморья, где собираются выпустить 50 белух из "китовой тюрьмы", сообщил "Интерфаксу" директор особо охраняемой природной территории Владимир Арамилев.

"Северокорейские браконьеры отбыли в свою страну. Это было после того, как они попытались с нашими пограничниками воевать", - сказал Арамилев. Он также считает напрасными опасения зоозащитников, которые указывали на то, что брошенные браконьерами сети могут причинить вред белухам.

"Насколько мы знаем, эти северокорейские шхуны не обладают никакими снастями, которые могли бы нанести вред белухам. Они не китобойные, у них нет гарпунных пушек, нет никакого оружия на борту. Снасти, которыми они ловили кальмара, белуха просто порвет как паутинку. Страха нет, северокорейцы вреда белухам не сделают", - сказал Арамилев.

Он также добавил, что ученые не встречали у берегов заповедника ларг, запутавшихся в сетях. "Среди ларг, которых мы мониторим на наших лежбищах, это в год больше 300, ни разу обрывков сетей не видели. В акватории Лазовского заповедника это не самая острая проблема", - отметил Арамилев.

Как сообщалось, Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) планирует до 1 ноября выпустить 50 белух из "китовой тюрьмы". Из-за штормов в море планируется изменить место выпуска - и отпустить животных в бухте в районе Лазовского государственного природного заповедника.

Greenpeace Россия и коалиция общественных экологических организаций "Свободу косаткам и белухам" выразили опасения за судьбу белух из-за северокорейских браконьеров, орудующих в этом районе. Greenpeace обратился к Пограничной службе ФСБ РФ с просьбой защитить животных.

Сотрудник Дальневосточного морского биосферного заповедника, кандидат биологических наук Игорь Катин ранее предупреждал, что опасность для белух представляют сотни километров сетей, брошенных северокорейскими браконьерами.

Владимир Арамилев Приморский край Лазовский заповедник

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