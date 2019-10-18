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Из "китовой тюрьмы" забрали еще 11 белух и повезли к месту выпуска

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - В пятницу из "китовой тюрьмы" в бухте Средняя в Приморье забрали еще одиннадцать белух. Их погрузили в транспортировочные ванны и морем повезут к месту выпуска в Охотском море, к местам обитания. Об этом сообщила пресс-служба Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

Дорога займет три-четыре дня. Перед погрузкой животных осмотрели ветеринары и решили, что белухи готовы к транспортировке. В пути за состоянием млекопитающих будут следить ученые, врачи и тренеры.

На середину октября в "китовой тюрьме" оставалось 60 белух из 87. К тому времени оттуда освободили 26 белух и десять косаток. Этих животных в 2018 году выловили для продажи в океанариумы, в том числе в Китае. Под давлением общественности и жалоб на "китовую тюрьму" ситуацию проверили Генпрокуратура и Следственный комитет и выявили многочисленные нарушения закона при вылове животных. Было принято решение вернуть всех косаток и белух в естественную среду обитания.

Их начали вывозить партиями из Приморья в Хабаровский край в конце июня. До сентября их перевозили до места выпуска по суше. Сначала их в специальных контейнерах грузили на фуры и везли до Хабаровска, оттуда их везли до Охотского моря по воде. Весь путь занимал около шести дней. Однако в конце сентября во ВНИРО заявили, что из-за подтоплений в регионе началась распутица, поэтому было принято решение везти животных к месту выпуска морем.

Хабаровский край ВНИРО Приморье Охотское море

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