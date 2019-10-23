Поиск

В Охотское море выпустили еще 11 белух из приморской "китовой тюрьмы"

В бухте Средняя остаются еще 50 белух

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - В Охотское море выпустили очередную партию белух, которых держали в "китовой тюрьме" в бухте Средняя Приморского края. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) в среду.

По словам сотрудника института, животных выпустили 23 октября в 11:30 по местному времени. Отмечается, что белухи, как и в прошлый раз, были доставлены судном в Сахалинский залив в район островов Байдукова и Чкалова и выпущены в места их традиционного обитания.

18 октября 11 белух забрали из "китовой тюрьмы". Животных погрузили в специальные контейнеры на научно-исследовательское судно "Зодиак". 23 октября их доставили в Сахалинский залив.

По данным пресс-службы, белухи перенесли транспортировку благополучно. В настоящее время ученые ВНИРО готовят следующий этап выпуска.

В настоящее время в бухте Средняя остаются 50 белух.

Как сообщалось, 2018 году в Охотском море выловили около сотни белух и косаток для продажи в китайские океанариумы. Животных поместили в вольеры бухты Средняя в районе города Находка в Приморье, которую зоозащитники назвали "китовой тюрьмой". После вмешательства общественности, Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ выяснилось, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона. Были возбуждены уголовные и административные дела.

Животных из "китовой тюрьмы" в Приморье начали вывозить к месту выпуска в Хабаровском крае в конце июня.

"Китовая тюрьма" в Приморье

7
В декабре из "китовой тюрьмы" исчезли три детеныша белух в возрасте до года, которые, по словам экспертов, плохо переносят неволю. Отловщики утверждают, что животные вырвались и уплыли; экологи уверены, что белухи погибли.В феврале из вольеров пропала косатка. Зоозащитники заявили, что сбежать из окруженных прочными сетями вольеров практически невозможно, и предположили, что животное погибло или его незаконно вывезли.Отловщики морских животных адаптируют их к дальнейшей работе в океанариумах, несмотря на заявления Минприроды и надзорных органов о необходимости выпустить косаток и белух в естественную среду обитанияВсе сотрудники "китовой тюрьмы" называют себя "тренерами" и открыто говорят, что готовят этих животных "к работе в океанариуме"31 января Южно-Сахалинский городской суд принял к производству иск общественных организаций Сахалина к Минсельхозу, Росрыболовству и Росприроднадзору. В нем истцы требуют выпустить косаток и белух из бухты Средней на волю. Вместе с тем, общественники опасаются, что суд будет идти слишком долго, и морским млекопитающим в "китовой тюрьме" за это время может быть нанесен непоправимый вред, часть из них могут погибнуть.Президент РФ Владимир Путин 22 февраля поручил Минприроды совместно с Минсельхозом и заинтересованными научными и общественными организациями до 1 марта 2019 года определить дальнейшую судьбу китов, содержащихся в бухте СреднейВся площадь "китовой тюрьмы" огорожена двумя рядами забора с колючей проволокой
В декабре из "китовой тюрьмы" исчезли три детеныша белух в возрасте до года, которые, по словам экспертов, плохо переносят неволю. Отловщики утверждают, что животные вырвались и уплыли; экологи уверены, что белухи погибли.
Приморский край

Новости

ЕСПЧ присудил 7,5 тысяч евро россиянке, которую избивал муж-полицейский

Портфель заказов африканских стран на российское оружие достиг $14 млрд

Портфель заказов африканских стран на российское оружие достиг $14 млрд

Правозащитник из "Комитета за гражданские права" задержан по делу о попытке мошенничества

Уголовное дело возбуждено после гибели трех рабочих на руднике в Норильске

Бывший вице-президент Олимпийского комитета России Билалов задержан в США

Бывший вице-президент Олимпийского комитета России Билалов задержан в США

Власти Норильска сообщили должности погибших на руднике

Найдена часть украденного в Томской области лагеря для детей-сирот

По делу Арашукова задержали двух человек

Митрополит Ростовский Меркурий назначен директором главной фабрики РПЦ

Митрополит Ростовский Меркурий назначен директором главной фабрики РПЦ

Постановление об уголовном деле против экс-губернатора Челябинской области отменено

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');