В Охотское море выпустили еще 11 белух из приморской "китовой тюрьмы"

В бухте Средняя остаются еще 50 белух

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - В Охотское море выпустили очередную партию белух, которых держали в "китовой тюрьме" в бухте Средняя Приморского края. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) в среду.

По словам сотрудника института, животных выпустили 23 октября в 11:30 по местному времени. Отмечается, что белухи, как и в прошлый раз, были доставлены судном в Сахалинский залив в район островов Байдукова и Чкалова и выпущены в места их традиционного обитания.

18 октября 11 белух забрали из "китовой тюрьмы". Животных погрузили в специальные контейнеры на научно-исследовательское судно "Зодиак". 23 октября их доставили в Сахалинский залив.

По данным пресс-службы, белухи перенесли транспортировку благополучно. В настоящее время ученые ВНИРО готовят следующий этап выпуска.

В настоящее время в бухте Средняя остаются 50 белух.

Как сообщалось, 2018 году в Охотском море выловили около сотни белух и косаток для продажи в китайские океанариумы. Животных поместили в вольеры бухты Средняя в районе города Находка в Приморье, которую зоозащитники назвали "китовой тюрьмой". После вмешательства общественности, Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ выяснилось, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона. Были возбуждены уголовные и административные дела.

Животных из "китовой тюрьмы" в Приморье начали вывозить к месту выпуска в Хабаровском крае в конце июня.