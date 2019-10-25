В Кремле заявили, что Путин не планирует встречу с осужденной в США Бутиной

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин не планирует встречаться с россиянкой Марией Бутиной после ее освобождения из американской тюрьмы, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет, не планирует", - сказал Песков в пятницу журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что Бутина вылетит на родину из Майами утром 26 октября.

Экс-помощница сенатора Александра Торшина, создательница общественного движения "Право на оружие" Бутина была арестована в США 15 июля 2018 года. Ее обвинили в "преступном сговоре" для работы в Штатах "в качестве иностранного агента без уведомления об этом генпрокурора". Американское следствие посчитало, что девушка как минимум с 2015 года занималась в США "конспиративной деятельностью" в пользу РФ, действовала в качестве агента российского чиновника и "использовала личные связи с американцем, имеющим влияние на политику США". В конце 2018 года россиянка признала вину в нарушении закона США об иностранных агентах и пошла на сделку с прокуратурой.

26 апреля суд в США назначил Бутиной 18 месяцев тюрьмы за деятельность в интересах РФ в США. При этом ей зачли девять месяцев, уже проведенные в заключении в ожидании приговора. После депортации она не сможет в течение десяти лет обращаться за разрешением на въезд в США.