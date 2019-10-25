В Саратове возбудили уголовное дело после угрозы расправы над школьниками

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Полиция Саратова возбудила уголовное дело по факту появления в СМИ и в соцсетях письма с обещанием устроить перестрелку в школах города, если не будет освобожден обвиняемый в убийстве девятилетней девочки.

Дело возбуждено по части 1 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма), - сообщил агентству "Интерфакс" представитель пресс-службы ГУ МВД региона в пятницу.

Ранее в соцсетях и в местных СМИ появился скриншот письма, адресованного главе Саратова Михаилу Исаеву. Автор письма "Руслан Переверзев" потребовал "немедленно освободить" Михаила Туватина, обвиняемого в убийстве девочки, и " снять с него обвинения"

"В противном случае на следующей неделе я и мои люди устроим перестрелки в школах города, будем ловить малолеток и делать с ними что угодно",- говорится в письме.

В полиции не уточнили, найден ли автор письма.

Девятилетняя девочка пропала 9 октября в 6:30 по дороге в школу. Ее поисками на протяжении почти двух суток занимались около 3 тыс. горожан. Жители Саратова объединялись в группы по микрорайонам и выходили на розыск девочки в близлежащие лесные и дачные массивы. Тело ребенка было обнаружено в заброшенном гараже недалеко от ее дома.

На месте обнаружения тела девочки ночью собрались несколько сотен человек. Они пытались остановить автомобиль полиции, в котором, по их предположению, с места преступления увозили задержанного. Позже несколько десятков человек переместились к отделу полиции и стали высказывать недовольство ее действиями. К утру люди разошлись.

Убийство ребенка получило большой общественный резонанс в России.

Житель Саратова Дамир Видманов создал в соцсетях петицию, адресованную властям страны, где потребовал "возвращения смертной казни за доказанные преступления против жизни детей или даже гарантированного пожизненного заключения, во благо защиты молодого поколения от нелюдей". За несколько дней под обращением подписались около 40 тыс. человек.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин направил в Саратов следователей-криминалистов центрального аппарата ведомства с целью оказания практической помощи в расследовании обстоятельств убийства девочки.

Подозреваемый арестован, предъявлено обвинение, он дает признательные показания по обстоятельствам преступления.

Согласно этим показаниям, несколько месяцев назад мужчина приметил заброшенный гараж, поменял там замок и самовольно завладел помещением. 9 октября, когда мужчина был в гараже, мимо проходила девочка. Она поинтересовалась, его ли это гараж. Испугавшись, что гараж может принадлежать семье девочки, и та расскажет родителям, мужчина затащил ребенка внутрь и убил.

Обвиняемый ранее был судим за совершение ряда тяжких преступлений. На данный момент он имеет непогашенную судимость за изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера.