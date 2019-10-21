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Обвиняемый в убийстве девочки в Саратове полностью признал вину

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Следователи предъявили обвинение мужчине, арестованного по подозрению в убийстве девятилетней девочки в Саратове. Он полностью признал вину, сообщила пресс-служба Следственного комитета.

На месте убийства в гаражах с ним провели следственный эксперимент, где он рассказал об обстоятельствах случившегося.

Расследование продолжается, по делу назначены судебные экспертизы. Арестованному вменяют п. "в" ч. 2 ст. 105 УК (убийство малолетнего).

Убийство девятилетней девочки в Саратове

Девятилетняя девочка была убита утром 9 октября по дороге в школу. В ее поисках участвовало около трех тысяч человек. Тело нашли в ночь на 11 октября в гаражах между ее домом и школой.

Вскоре был задержан подозреваемый. Как сообщала пресс-служба СКР, он захватил пустующий гараж, поменял там замки и боялся, что его разоблачат. Девочка, проходя мимо, спросила его о гараже, он испугался и решил ее убить.

Сообщалось, что задержанный был ранее судим за изнасилование и разбой и имел непогашенную судимость.

На похороны ребенка 13 октября пришли несколько тысяч человек.

Убийство получило большой общественный резонанс и вызвало дискуссию о возможности возвращения смертной казни в России.

Хроника 11 – 21 октября 2019 года
Убийство девятилетней девочки в Саратове
Саратов СКР

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