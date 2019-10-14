Матвиенко выступила против введения смертной казни в России

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила против возвращения смертной казни в России.

"В свое время Россия сделала стратегический цивилизационный выбор. И я сторонница того, что вектор не надо менять, что не нужно вводить смертную казнь", - сказала Матвиенко журналистам в понедельник.

Ранее в октябре глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас также выступил против возвращения смертной казни в России. Вместе с тем он высказал понимание чувств людей, возмущённых резонансным убийством девятилетней девочки в Саратове.

Клишас также напомнил, что о невозможности возвращения смертной казни неоднократно высказывался Конституционный суд РФ, мотивировав это тем, что из-за длительного моратория на ее применение сложились устойчивые гарантии права человека не быть подвергнутым такому наказанию.

В свою очередь, уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова потребовала ужесточить наказание за убийства детей. Она напомнила, что уже внесла такие предложения в Госдуму и недавно просила ускорить принятие этого законопроекта.

По ее мнению, такой шаг должен помочь предотвратить другие подобные преступления. "Я надеюсь на скорейшее принятие этих мер", - сказала Кузнецова.

После обнаружения тела и задержания предполагаемого убийцы девочки житель Саратова Дамир Видманов создал петицию, адресованную властям страны. "Ввиду сложившегося резонанса мы должны (...) требовать от властей РФ возвращения смертной казни за доказанные преступления против жизни детей или даже гарантированного пожизненного заключения, во благо защиты молодого поколения от нелюдей", - говорится в петиции. За несколько часов под обращением подписались более 26 тыс. человек.

Девятилетняя девочка пропала утром 9 октября по дороге в школу, почти двое суток ее искали около 3 тыс. горожан. Ее тело со следами насильственной смерти было обнаружено в ночь на пятницу. Убийство девочки получило большой общественный резонанс.

Подозреваемый в этом преступлении был задержан и начал давать признательные показания. По его словам, ранее он самовольно занял заброшенный гараж и поменял на нем замок, а 9 октября проходившая мимо школьница спросила, его ли это гараж. По данным СКР, испугавшись, что имущество может принадлежать семье девочки, и та расскажет родителям, мужчина затащил ребенка внутрь и убил.