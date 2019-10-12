Подозреваемого в убийстве девочки в Саратове арестовали

Подозреваемый в убийстве ребенка в Саратове в суде Фото: Следственный комитет РФ/ТАСС

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Суд заключил под стражу жителя Саратова, подозреваемого в убийстве девочки, сообщается на сайте СКР в субботу.

"Сегодня по ходатайству следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

В ночь на пятницу в одном из гаражных массивов Саратова нашли убитой девятилетнюю девочку, которая пропала утром 9 октября по дороге в школу. Ее поисками на протяжении почти двух суток занимались около 3 тыс. горожан.

На месте обнаружения тела ребенка ночью собрались несколько сотен человек. Они пытались остановить автомобиль полиции, в котором, по их предположению, с места преступления увозили задержанного. Позже несколько десятков человек переместились к отделу полиции и стали высказывать недовольство ее действиями. К утру люди разошлись.

Убийство девочки получило в России большой общественный резонанс и очередной всплеск обсуждения вопроса об отмене моратория на смертную казнь. В соцсетях появилась соответствующая петиция, набравшая за несколько часов около 30 тыс. подписей.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин направил в Саратов следователей-криминалистов центрального аппарата ведомства помочь в расследовании обстоятельств убийства девочки.

Подозреваемый задержан и дает признательные показания по обстоятельствам преступления.

Согласно этим показаниям, несколько месяцев назад мужчина приметил заброшенный гараж, поменял там замок и самовольно завладел помещением. 9 октября, когда мужчина был в гараже, мимо проходила девочка. Она поинтересовалась, его ли это гараж. Испугавшись, что гараж может принадлежать семье девочки, и та расскажет родителям, мужчина затащил ребенка внутрь и убил.

По данным следователей, известно, что задержанный ранее был судим за совершение ряда тяжких преступлений. На данный момент он имеет непогашенную судимость за изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера.